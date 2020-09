Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brand in Mehrparteienhaus

Völklingen (ots)

Zu einem Brandgeschehen kam es am Mittwochnachmittag gegen 15:00 Uhr in der Moltkestraße. In einem Mehrparteienhaus kam es zu einer Rauchentwicklung in einer Wohnung im Erdgeschoss. Durch Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Völklingen wurden in Brand geratene Kleidungsstücke aus der Wohnung getragen und abgelöscht. Brandursache war eine schirmlose Nachttischlampe über die der Wohnungsinhaber zuvor Kleidungsstücke abgelegt hatte. Verletzt wurde niemand. Außer an den genannten Kleidungsstücken entstand kein Sachschaden. Durch den Einsatz musste die Moltkestraße zeitweise gesperrt werden.

