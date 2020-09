Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Aufgebrochener PKW

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

In der Sofienstraße kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag zum Aufbruch eines PKW. Bei einem grauen Ford Fiesta, der vor dem Anwesen Nr. 36 zum Parken abgestellt worden war, wurde die Scheibe auf der Fahrerseite eingeschlagen und eine schwarze Ledergeldbörse aus dem Wageninnern entwendet. Ein Strafverfahren wegen dem besonders schweren Fall des Diebstahls gegen unbekannt wurde eingeleitet. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin, keine Geldbörsen sichtbar in Fahrzeugen zu deponieren. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

