Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von Jagdmesser aus PKW

Völklingen-Geislautern (ots)

Zu einem Diebstahl aus einem PKW kam es am Dienstagmorgen kurz nach Mitternacht in der Turmstraße. Ein vor dem Anwesen Nr. 3 abgestellter und abgesperrter schwarzer Mazda wurde durch einen bislang unbekannten Täter mit einem technischen Gerät auf der Beifahrerseite geöffnet und ein hochwertiges Jagdmesser aus dem Innenraum entwendet. Die Tat wurde durch eine Kamera am Anwesen aufgezeichnet. Bei dem Täter handelte es sich um eine männliche Person von kräftiger Statur. Er soll ca. 30 bis 40 Jahre alt und ca. 170 - 180 cm groß sein. Er war mit einer langen Hose und einem T-Shirt bekleidet. Der Mann soll sich schon öfters in den Abendstunden in der Turmstraße aufgehalten haben. Hinweise zu dem unbekannten Täter erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020

