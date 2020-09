Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt mit anschließender Widerstandshandlung

Völklingen-Wehrden (ots)

Am frühen Montagabend kam es auf der Wehrdener Brücke zu einer Trunkenheitsfahrt mit anschließender Widerstandshandlung. Zunächst wurde der Polizei in Völklingen mitgeteilt, dass ein betrunkener Mann in der Schaffhauser Straße in einen schwarzen Mercedes Benz eingestiegen und in Richtung Rathausstraße davongefahren sei. Der 43-Jährige konnte schließlich in der Straße Zur Turnhalle durch ein Streifenkommando gestoppt werden. Zuvor hatte er den Wagen mit überhöhter Geschwindigkeit und in starken Schlangenlinien über die Wehrdener Brücke geführt. Aufgrund seiner alkoholischen Beeinflussung sollte der Mann zur Dienststelle verbracht werden. Dieser Maßnahme leistete er zunächst Folge und stieg in den Streifenwagen ein. Im Anschluss schlug er mehrfach von innen gegen das Fenster des Funkstreifenwagens. Beim Versuch, den 43-Jährigen zu fixieren trat er nach den eingesetzten Beamten und beleidigte und bedrohte diese. Letztendlich konnte der Mann zur Dienststelle verbracht werden, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde (2,26 Promille). Zudem war der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Mehrere Strafverfahren wurden eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell