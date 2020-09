Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Autohaus und PKW-Diebstahl

Völklingen (ots)

Zu einem Einbruch in ein Autohaus kam es am letzten Wochenende in der Straße Am Nordring 103. Durch einen unbekannten Täter wurde in der Zeit von Samstagnachmittag bis Montagmorgen gewaltsam das Rolltor der Werkstatt geöffnet. Im Anschluss begab sich der Täter ins Gebäudeinnere und fuhr das Werkstattfahrzeug, ein Citroen Jumper, ins Freie. Nun begab sich der Täter zu einem Kundenfahrzeug, ein weißer Peugeot Boxer und entwendete diesen. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Fahrzeugdiebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

