Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Püttlingen-Köllerbach (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Sonntagabend gegen 20:20 Uhr in der Kyllbergstraße. Ein vor dem Anwesen Nr. 58 am rechten Fahrbahnrand geparkter weißer Opel Corsa wurde durch einen roten PKW beschädigt, der die Kyllbergstraße in Richtung Saarlouiser Straße befahren hatte. Durch den Anstoß wurde der Außenspiegel des roten PKW abgerissen. Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Anstoß von der Unfallstelle, ohne die erforderlichen Feststellungen zur Schadensregulierung zu ermöglichen. An dem Opel Corsa entstand Sachschaden. Hinweise zu der Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell