Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht

Großrosseln (ots)

Großrosseln. In der Karsbrunner Straße in Großrosseln ereignete sich am Donnerstagvormittag ein Verkehrsunfall, bei dem ein weißer VW Caddy beschädigt wurde. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

