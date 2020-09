Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Pkw-Aufbruch

Völklingen-Geislautern (ots)

Völklingen-Geislautern. Am Donnerstagnachmittag, zwischen 14:00 und 18:00 Uhr, warf ein Unbekannter in der Ludweilerstraße die Seitenscheibe eines silbernen Ford Fiesta mit einem Stein ein und entwendete eine Geldbörse aus dem Innenraum des Fahrzeuges. Die Geldbörse lag auf dem Beifahrersitz des Fahrzeuges. Der Ford Fiesta stand im Tatzeitraum auf einem Parkplatz unterhalb der Straße In der Himmelswies. Hinweise erbittet die Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020-0. In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, keine Wertgegenstände im Fahrzeug zu belassen.

