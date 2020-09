Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbrecher überrascht

Völklingen-Luisenthal (ots)

Völklingen-Luisenthal. Am Mittwochabend gegen 20:55 Uhr, stieg ein bislang Unbekannter in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Straße des 13 Januar ein. Der Täter wurde von zufällig vorbeischauenden Verwandten der verreisten Hauseigentümer auf frischer Tat angetroffen. Als der Täter das Eintreffen der Personen bemerkte flüchtete er, ohne dass es zu einem direkten Kontakt mit diesen kam. Über das Diebesgut ist derzeit noch nichts bekannt. Hinweise erbittet die Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/2020.

