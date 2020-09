Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Wohnungseinbruch

Großrosseln-Emmersweiler (ots)

Großrosseln-Emmersweiler. Am späten Montagabend, gegen 22:30 Uhr versuchte ein Unbekannter in ein dreigeschossiges Anwesen Zum Waldsee einzubrechen. Eine Bewohnerin wurde auf den Lärm aufmerksam. Der Täter ließ daraufhin von der weiteren Tatausführung ab und flüchtete unerkannt. In das Gebäude gelangte er nicht. Hinweise erbittet die Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0.

