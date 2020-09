Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Versuchter Aufbruch eines Milchautomaten

Heusweiler (ots)

Heusweiler. Am Montagmorgen versuchten Unbekannte einen Milchautomaten in der Saarlouiser Straße aufzubrechen. Hierbei wurde der akustische Alarm ausgelöst. Die Täter flüchteten anschließend ohne Diebesgut vom Tatort.In diesem Zusammenhang wurde von Zeugen ein weißer Citroen Berlingo gesichtet, welcher in Fahrtrichtung Schwarzenholz fuhr. Zeugen werden gebeten sich beim Polizeirevier Köllertal unter der Telefonnummer 06806/910-0 oder bei der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell