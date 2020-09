Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Ladendiebstahl durch Tätergruppierung in Püttlingen-Köllerbach

Püttlingen (ots)

Am 05.09.2020, gegen 16:45 Uhr, wurden in der Fresagrandinariastraße nach einem Hinweis vier Personen festgestellt, die arbeitsteilig Diebstähle in den dortigen Supermärkten durchgeführt hatten. Eine der Personen wurde dabei mit einem Rollstuhl, in welchem offensichtlich Diebesgut verborgen war, durch den Markt geschoben. An der Kasse wurde lediglich eine geringwertige Sache bezahlt. Am 02.09.2020 war es an gleicher Örtlichkeit zu einem identischen Vorfall gekommen, wobei die Täter videografiert wurden. In dem mitgeführten Pkw konnte weiteres Diebesgut festgestellt werden, welches einem der Supermärkte zugeordnet werden konnte. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

