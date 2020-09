Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person in Heusweiler

Heusweiler (ots)

Am 04.09.2020, gegen 21:38 Uhr, ereignete sich in Heusweiler ein Verkehrsunfall. Die 55-jährige Fahrerin eines Suzuki Jimny stieß beim Befahren der Walpershofer Straße in Richtung Niedersalbach in Folge alkoholischer Beeinflussung gegen einen am Fahrbahnrand abgestellten Pkw, welcher in einen Zaun geschoben wurde. Der Suzuki überschlug sich nach dem Anstoß. Die Fahrerin war offensichtlich nicht angegurtet und erlitt schwere Verletzungen im Gesichtsbereich. An den Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Diese mussten abgeschleppt werden. Bei der Dame wurde eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde einbehalten.

