Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit Flucht auf der L269

Püttlingen (ots)

Am 06.09.2020, gegen 05:30 Uhr, ereignete sich auf der L 269, zwischen Riegelsberg und Püttlingen ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines silbernen Peugeot 206 verlor aus unbekannter Ursache beim Befahren der L 269 in Richtung Püttlingen die Kontrolle über das Fahrzeug. Dieses kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Unfallverursacher flüchtete zu Fuß und ließ den Pkw im Graben zurück. An dem Fahrzeug waren Kennzeichen angebracht, die auf einen anderen Pkw verausgabt waren. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Völklingen, Tel. 06898/202-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell