Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Ladendiebstahl

Püttlingen-Köllerbach (ots)

Am Mittwoch, dem 02.09.2020, gegen 16:00 Uhr, kam es in Köllerbach zu einem Ladendiebstahl. Zwei männliche Personen betraten einen Supermarkt, wobei die eine Person in einem Rollstuhl geschoben wurde. Anschließend wurden verschiedene Lebensmittel und Bekleidungsstücke am Rollstuhl und in der eigenen Kleidung verstaut. Diese Waren wurden dann beim Verlassen des Supermarktes nicht bezahlt. Es konnte beobachtet werden, wie die eine Person aus dem Rollstuhl ausstieg und anschließend mit seinem Komplizen in einem blauen Pkw von der Örtlichkeit weg fuhr. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest.

