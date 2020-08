Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall unter alkoholischer Beeinflussung mit zwei leicht verletzten Personen

Großrosseln-Karlsbrunn (ots)

Am Montag, dem 31.08.2020, gegen 01:20 Uhr, kam es in Großrosseln, OT Karlsbrunn, Birkenweg, zu einem Verkehrsunfall. Ein 27-jähriger aus Namborn befuhr mit seinem Scoda Fabia den Birkenweg in Richtung Lauterbacher Straße. In einer Linkskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Der Fahrzeugführer sowie sein Beifahrer wurden verletzt. Zur weiteren Versorgung musste der Fahrzeugführer in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Dieser stand unter alkoholischer Beeinflussung. Im wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde einbehalten. Am Pkw entstand hoher Sachschaden

