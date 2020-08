Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Völklingen-Röchlinghöhe (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten 24-Jährigen kam es gestern gegen 14:00 Uhr in der Trierer Straße. Die 24-jährige Fahrerin befuhr zunächst mit ihrem grauen Citroen die Trierer Straße in Fahrtrichtung Röchlinghöhe als sie in einer Linkskurve kurz nach dem Ortseingang die Kontrolle über ihren Wagen verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im weiteren Verlauf des Unfallgeschehens überfuhr sie ein Verkehrszeichen, streifte einen Baum und kam letztendlich vor einem Laternenmast in Unfallendstellung. Die 24-Jährige wurde dabei schwer verletzt (Schädel-Hirn-Trauma) und später ins Winterbergklinikum verbracht. Es entstand hoher Sachschaden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war überhöhte Geschwindigkeit unfallursächlich. Die Freiwillige Feuerwehr Völklingen war mit 3 Fahrzeugen und 15 Einsatzkräften vor Ort.

