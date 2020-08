Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Betrunkener 27-Jähriger versucht mit seinem Wagen vor Kontrolle zu flüchten.

Völklingen (ots)

In der Nacht zum Dienstag gegen 03:00 Uhr kam es im Kreisverkehr am Amtsgericht zu einer Trunkenheitsfahrt. Nachdem ein roter Audi mit französischen Kurzzeitkennzeichen aufgrund seiner auffallenden Fahrweise durch ein Streifenkommando kontrolliert werden sollte, versuchte der Fahrer sich der Kontrolle durch eine kurzzeitige Flucht über die Hohenzollernstraße, Danziger Straße, zu entziehen. Schließlich konnte der 27-jährige Mann mit seinem Wagen in der Schillerstraße am rechten Fahrbahnrand mit ausgeschaltetem Motor festgestellt werden. Um einer polizeilichen Kontrolle zu entgehen, versuchte er sich schlafend zu stellen. Nachdem die Fahrertür geöffnet worden war konnte von den Beamten starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,49 Promille. Auch eine Drogenbeeinflussung (Kokain) wurde festgestellt. Zudem war der 27-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und der Audi war weder zugelassen noch versichert. Den amtsbekannten Mann erwarten nun mehrere Strafverfahren.

