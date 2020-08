Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht - Eiweiler

Heusweiler (ots)

Am 21.08.2020 gegen 21:15 Uhr befuhr ein 34-jähriger Mann aus Saarbrücken mit seinem Pkw die Lebacher Straße in Eiweiler, wo er an einer Einmündung verkehrsbedingt anhalten musste. Aus unbekannten Gründen fuhr der hinter ihm fahrende Fahrzeugführer eines roten Renault auf das Heck seines Pkw auf. Da der Unfallverursacher angab keine Dokumente mit sich zu führen, wollte man die Schadensregulierung an dessen Wohnanschrift durchführen. Allerdings beschleunigte bei der anschließenden Fahrt Richtung Heusweiler der Unfallverursacher sein Fahrzeug derart stark, dass der Geschädigte nicht mehr folgen konnte. Gegen den Unfallverursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

