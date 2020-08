Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt Völklingen -Geislautern

Völklingen (ots)

Am 21.08.2020 gegen 21:45 Uhr wurde der Fahrzeugführer eines grauen Honda in der Ludweilerstraße in Völklingen kontrolliert. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 35-jährige Mann aus Völklingen gefälschte Kennzeichen an seinem nicht zugelassenen Pkw angebracht hatte und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Zudem stand der Fahrzeugführer zum Tatzeitpunkt vermutlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln, welche in geringer Menge auch mitgeführt wurden.

Die Betäubungsmittel und die Kennzeichen wurden sichergestellt, die Weiterfahrt wurde untersagt und eine Blutprobenentnahme bei dem Fahrzeugführer veranlasst.

Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet.

