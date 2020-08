Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Motorraddiebstahl

Heusweiler-Holz (ots)

Zu einem Motorraddiebstahl kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Jungenwaldstraße. Eine vor dem Anwesen Nr. 5 abgestellte 750er Yamaha wurde von einem Unbekannten gestohlen. Die Yamaha hatte noch einen Wert von ca. 1000 Euro. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

