Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Größerer Brand auf dem Gelände eines Dienstleistungsbetriebes im Bereich Abfallentsorgung

Völklingen-Wehrden (ots)

Zu einem größeren Brand kam es am Dienstagabend gegen 22:00 Uhr auf dem Gelände eines Dienstleistungsbetriebes rund um die Abfallentsorgung in der Straße Am Leinpfad . In einer etwa 30m x 50m großen Zelthalle gerieten gemischte Abfälle aus Gewerbe und Industrie in Brand. Die Feuerwehren aus Völklingen und Wadgassen waren mit ca. 75 Einsatzkräften vor Ort. Auch das THW Völklingen war an dem Einsatz beteiligt. Die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden. Der entstandene Sachschaden wurde auf 30000 Euro geschätzt. Zur Brandursache können derzeit keine konkreten Angaben gemacht werden. Die Ermittlungen laufen.

