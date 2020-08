Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Brandstiftung an PKW

Riegelsberg (ots)

Am Montagabend gegen 23:45 Uhr kam es zu einer versuchten Brandstiftung auf dem Park- und Rideplatz in Höhe der Saarbrücker Straße 2. Ein unbekannter Täter hatte auf dem Vorder- und Hinterrad der Beifahrerseite eines grauen Renault Twingo Grillanzünder deponiert und diese angezündet. Durch die frühzeitige Brandentdeckung konnte das Feuer durch einen Zeugen mittels Feuerlöscher gelöscht werden. Die Halterin des Renault hatte den Wagen zuvor aufgrund eines technischen Defektes dort auf dem Parkplatz abgestellt. Hinweise zu der Brandstiftung erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

