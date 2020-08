Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Riegelsberg (ots)

Am Mittwoch, 12.08.20,gegen 16:00 Uhr entfernte sich in Riegelsberg in der Rathausstraße in Höhe der Hausnummer 46 die Fahrerin eines silbernen VW Golf mit Saarbrücker Kreiskennzeichen nach einem Verkehrsunfall unerlaubt vom Unfallort. Die Fahrerin signalisierte zuvor einer mit ihrem Pkw entgegenkommenden 38-jährigen Frau aus Merchweiler, sie könne an einem rechtsseitig abgestellten Wohnwagen links vorbeifahren. Während diese an dem Wohnwagen vorbeifuhr, fuhr die unfallflüchtige Frau mit ihrem VW Golf doch weiter. Die 38-Jährige musste deshalb nach rechts ausweichen und stieß mit ihrem Fahrzug gegen den Wohnwagen. Es entstand dabei erheblicher Sachschaden. Die Fahrerin des silbernen VW Golf fuhr einfach weiter und steht somit im Verdacht einer Verkehrsunfallflucht. Die Polizei bittet um Hinweise bezüglich des VW Golf und der Fahrerin unter der Telefonnummer 068982020.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell