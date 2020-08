Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss

Riegelsberg (ots)

Am gestrigen Abend gegen 23:15 Uhr fuhr ein 41-jähriger Mann aus Lebach in Riegelsberg in der Saarbrücker Straße mit seinem Roller gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Auto und kam zu Fall. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand. Er wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus verbracht. Dort wurde ihm auf Anordnung der Polizei hin zur Feststellung seiner Fahrtüchtigkeit eine Blutprobe entnommen. An dem geparkten Pkw entstand ein Schaden in Höhe von 4000,- Euro. Der Roller ist als wirtschaftlicher Totalschaden einzustufen. Den 41-Jährigen erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Straßenverkehrsgefährdung.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell