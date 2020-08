POL-VK: Zeugenaufruf nach Diebstahl aus Pkw

Polizeiinspektion Völklingen

Am gestrigen Freitagabend wurde in Völklingen im Zeitraum zwischen 18:20 Uhr und 18:45 Uhr in der Stadionstraße auf dem Parkplatz vor dem dortigen Fitnessstudio an einem grauen Toyota die Seitenscheibe der Beifahrertür eingeschlagen. Der Täter entwendete vom Beifahrersitz eine Sporttasche, in der sich verschiedene Kleidungsstücke und Unterlagen befanden. Die Polizeiinspektion Völklingen bittet um Hinweise zu Tat und Täter unter der Telefonnummer 068982020.

