Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Fußgänger

Völklingen (ots)

Am gestrigen Freitag Morgen kam es in Völklingen auf dem alten Parkdeck des Globus Einkaufsmarktes in der Rathausstraße gegen 11:50 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger Autofahrer aus Püttlingen befährt nach derzeitigem Ermittlungsstand in Schrittgeschwindigkeit das Parkdeck. Hinter einer Betonstütze biegt der Mann nach links ab und übersieht hierbei einen 77-jährigen Fußgänger aus Völklingen. Dieser trat nach Zeugenangaben zwischen 2 geparkten Pkw hervor und unvermittelt auf die Parkfahrspur vor das Fahrzeug. Es kommt zur Kollision. Der Fußgänger fällt in der Folge nach hinten und schlägt auf dem Hinterkopf auf. Schwer verletzt wird der 77-jährige Mann in ein Krankenhaus nach Saarbrücken gebracht. Dort verstirbt er in der vergangenen Nacht an den Folgen seiner Verletzungen. Am Fahrzeug des 70-Jährigen entsteht kein Schaden. Zur Klärung der Unfallursache und Rekonstruktion des Unfallherganges wird ein Gutachter in die Unfallaufnahme der Polizei mit eingebunden. Gegen den Fahrzeugführer wird ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Fahrlässigen Tötung im Straßenverkehr eingeleitet.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell