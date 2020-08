Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Rollerdiebstahl

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

Zu einem Rollerdiebstahl kam es in der Freitagnacht zwischen 01:00 Uhr und 03:00 Uhr in der Straße Im Wäldchen. Zunächst verschaffte sich ein unbekannter Täter Zutritt zu dem Grundstück des Geschädigten und begab sich in die unverschlossene Garage. Nachdem er das Garagentor zur Straßenseite hin geöffnet hatte schob er das dort abgestellte Kleinkraftrad aus der Garage. Nachdem der Geschädigte den Diebstahl gegen 03:00 Uhr bemerkt hatte ging er auf die Suche nach seinem Roller. Aufgrund eines Defektes an der Ölleitung des Rollers verlor dieser Öl und legte so eine Spur. Schließlich konnte der Roller in der Straße Am Hasseleich auf einer angrenzenden Wiese aufgefunden werden. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

