Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fußgänger greifen Autofahrer und seine Beifahrerin mit Pfefferspray an

Großrosseln (ots)

Am frühen Sonntagmorgen gegen 03:30 Uhr kam es in der Ludweilerstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung. Als ein 49-Jähriger mit seiner 47-jährigen Beifahrerin in einem BMW Cabrio die Ludweilerstraße in Richtung Völklingen befuhren, sah sich eine 19-Jährige Fußgängerin dazu veranlasst, die Beifahrerin bei geöffnetem Fahrzeugverdeck aufs Übelste zu beleidigen. Nachdem der BMW-Fahrer seinen Wagen angehalten hatte, um die 19-jährige zur Rede zu stellen wurde er von einem 24-Jährigen unverhofft mit Pfefferspray attackiert. Als die Beifahrerin dem 49-Jährigen zu Hilfe eilen wollte, wurde sie von der 19-Jährigen am Hals gepackt und im weiteren Verlauf des Handgemenges ebenfalls mit Pfefferspray besprüht. Beide Angreifer flüchteten im Anschluss zu Fuß. Der BMW-Fahrer und seine Beifahrerin wurden leicht verletzt. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde eingeleitet.

