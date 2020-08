Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: PKW fährt ungebremst in Hausmauer

Riegelsberg (ots)

Am Donnerstag, den 06.08.2020, kam es in der Hixberger Straße in Riegelsberg zu einem Verkehrsunfall mit schwerverletztem PKW-Fahrer. Der 65-jähriger Fahrzeugführer eines Peugeot 108 befuhr die Hixberger Straße von Burbach kommend in Fahrtrichtung Riegelsberg. Bei dem Versuch einen Mofa-Fahrer zu überholen, der wiederum an einem ordnungsgemäß, am rechten Fahrbahnrand, geparkten PKW vorbeifährt, benutzt der PKW-Fahrer die komplette Gegenfahrbahn. Als ihm aus Richtung Riegelsberg ein weiterer PKW entgegenkommt lenkt der 65-jährige seinen PKW ruckartig nach links und fährt ungebremst in eine massive Betonmauer und kommt im Vorgarten des dortigen Anwesens zum Stehen. PKW und Mauer werden erheblich beschädigt. Der Fahrzeugführer kommt schwer verletzt ins Krankenhaus. Über die genauen Verletzungen liegen der Polizei bis dato noch keine Erkenntnisse vor.

