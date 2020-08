Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter wirft Kirchenfenster ein.

Püttlingen (ots)

Am letzten Wochenende kam es in der Derler Straße 41 zu einer gemeinschädlichen Sachbeschädigung. Ein bislang unbekannter Täter hatte an der Pfarrkirche St. Johann im Bereich des linken Seiteneingangs ein ca. 10 x 10 cm großen Glaseinsatz eines Bundglasfensters beschädigt. Offensichtlich wurde der Glaseinsatz mit einem Stein eingeworfen. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu der Sachbeschädigung erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

