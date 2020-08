Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Zwei Einbruchsversuche

Riegelsberg (ots)

Gleich zu zwei Einbruchsversuchen kam es am Freitagnachmittag in der Zeit zwischen 12:00 Uhr und 21:00 Uhr in der Waldstraße. Sowohl an dem Anwesen Nr. 8 als auch an dem Anwesen Nr. 10 hatte ein unbekannter Täter versucht, sich gewaltsam Zugang zum Gebäudeinnern zu verschaffen. An dem Anwesen in der Waldstraße 8 wurden 3 Hebelspuren an einem Nebeneingang entdeckt. An dem Anwesen der Waldstraße 10 waren es zwei Hebelspuren an einem Seitenfenster. Zeugen, die in dem genannten Zeitraum sachdienliche Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich mit der Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020 in Verbindung zu setzen.

