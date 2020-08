Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Radfahrer

Völklingen-Ludweiler (ots)

Am Sonntagnachmittag kam es in der Karlsbrunner Straße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung von 2 Radfahrer.Ein 10-jähriges Mädchen bog von der Straße Am Bürgermeisteramt in die Karlsbrunner Straße ein, ohne auf einen 56-Jährigen zu achten, der die Karlsbrunner Straße in Richtung Völklinger Straße befuhr.Bei dem Zusammenstoß wurden beide verletzt und zogen sich Schürfwunden und Prellungen zu. Das Mädchen wurde ins Winterbergklinikum verbracht. Der 56-Jährige wollte eigenständig eine Klinik aufsuchen.

