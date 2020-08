Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl aus Kraftfahrzeug

Riegelsberg. (ots)

In der Zeit von Donnerstag, dem 30.07.2020, 18:00 Uhr bis Freitag, dem 31.07.2020, 06:45 Uhr, wurde bei einem in der Straße "Auf Wippelt" in Riegelsberg abgestellten Pkw eine Seitenscheibe eingeschlagen und aus dem Fahrzeuginneren ein Mobiltelefon entwendet.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter 06898-2020 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell