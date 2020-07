Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Dieb legt Baustellenampel lahm.

Völklingen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen teilte ein besorgter Bürger der Polizeiinspektion Völklingen mit, dass die Lichtzeichenanlage im Baustellenbereich in der Gerhardstraße nicht mehr funktioniere. Ein unbekannter Täter hatte beide Batteriekästen der Ampelanlage aufgebrochen und daraus die beiden Batterien entwendet. Zuvor wurde ein Kabel durchtrennt. Nach Angaben eines Baustellenverantwortlichen sei dadurch ein Kurzschluss verursacht worden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell