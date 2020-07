Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung und Volksverhetzung

Völklingen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung kam es in der Montagnacht in der Straße Am Bachberg 1, an der Marie-Curie-Schule. Unbekannte Täter hatten auf dem Gelände des Berufsbildungszentrums - vermutlich mit einem Vorschlaghammer - eine Tischtennisplatte gänzlich zertrümmert. Der Schaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zudem wurde dort ein Aufkleber mit ausländerfeindlichen Parolen festgestellt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Hinweise zu den Straftaten erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer: 06898 2020.

