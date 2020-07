Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen (ots)

Am 26.07., gegen 00:25 Uhr, ereignet sich in der Püttlinger Straße in Völklingen ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher, nachdem er den Außenspiegel des geparkten Pkws einer 32-jährigen Frau aus Nordrhein-Westfalen, beschädigte und anschließend flüchtete. Durch die Kollision verlor der Verursacher seinen Außenspiegel an der Unfallörtlichkeit. Demnach müsste es sich bei dem unfallverursachendem Fahrzeug um einen grauen BMW gehandelt haben. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel: 06898/2020

