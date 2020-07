Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Körperverletzung

Völklingen-Wehrden (ots)

Am 25.07., gegen 19:35 Uhr, ereignete sich in der Burötherstraße eine gefährliche Körperverletzung durch Abfeuern einer Schreckschusswaffe mit Reizstoffmunition. Nach einem vorausgegangenen Streit feuerte die 57-jährige Beschuldigte in Richtung ihres 59-jährigen Bekannten. Anschließend verlässt dieser das Anwesen und setzt den Notruf ab. Da die Beschuldigte alkoholisiert ist wird bei ihr, nach Rücksprache mit Staatsanwaltschaft und Richter, eine Blutprobe entnommen und die Waffe wird sichergestellt. Entsprechende Strafverfahren werden eingeleitet.

