Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Taschendiebstahl

Völklingen (ots)

Am 25.07., gegen 11:30 Uhr ereignete sich in der Rathausstraße im Kaufhaus "Woolworth" ein Taschendiebstahl. Dabei wurde einer 30-jährigen Frau aus Völklingen der Geldbeutel aus dem Rucksack entwendet. Bei der Tat wurde die Diebin von einer Zeugin beobachtet und wie folgt beschrieben: Weiblich, ca. 30 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlanke Statur, rötliche Haare, bekleidet mit Jeans und pinkfarbenem T-Shirt sowie Mund-Nasen-Bedeckung. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel: 06898/2020

