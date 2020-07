Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Püttlingen (ots)

Am 25.07., erscheint gegen 11:00 Uhr, eine 43-jährige Frau aus Heusweiler auf hiesiger Dienststelle und beanzeigt eine Verkehrsunfallflucht zu ihrem Nachteil. Dabei soll sich der Verkehrsunfall am 24.07., gegen 21:15 Uhr, in der Ritterstraße in Püttlingen ereignet haben. Der Unfallverursacher hat dabei den geparkten Pkw der Geschädigten beim Vorbeifahren touchiert, sodass ein Sachschaden entstand. Anschließend verließ er unerlaubt die Unfallörtlichkeit. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel: 06898/2020

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell