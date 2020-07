Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Sachbeschädigung durch Unbekannt

Völklingen-Ludweiler (ots)

Am 25.07., gegen 06:15 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle fernmündlich mitgeteilt, dass in der Hunsrückstraße das Verkehrsschild mit dem Straßennamen aus der Verankerung gerissen wurde. Bei einer Überprüfung vor Ort konnte festgestellt werden, dass bislang unbekannte Täter das Schild vermutlich mit erheblichem Kraftaufwand aus der Verankerung gerissen hatten, sodass die Verbundsteine des Gehwegs gelöst wurden und ein Loch entstand. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Völklingen unter der Tel: 06898/2020

