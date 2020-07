Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Völklingen-Ludweiler (ots)

Am 24.07., gegen 19:20 Uhr, wurde hiesiger Dienststelle gemeldet, dass ein 34-jähriger Mann aus Völklingen, gerade einen Pkw geführt habe, obwohl er nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins sei. Bei einer Kontrolle in der Karlsbrunner Straße konnte zudem noch festgestellt werden, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichenschilder nicht auf dieses verausgabt waren. Den Fahrer erwarten nun mehrere Strafanzeigen und die Kennzeichenschilder wurden sichergestellt.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- DGL

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell