Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter zündet Holzbank an

Völklingen (ots)

Zu einer Sachbeschädigung durch Feuer kam es am Donnerstagabend im Bereich der Gemeinschaftsschule Sonnenhügel in der Heinestraße. Ein unbekannter Täter hatte die hölzerne Panoramabank in Brand gesteckt. Der Brand war bereits vor dem Eintreffen der Polizei durch einen Unbekannten gelöscht worden. Es entstand Sachschaden. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Brandstifter erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell