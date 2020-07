Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Hermann-Neuberger-Schule

Völklingen (ots)

Zu einem Einbruch kam es in der Donnerstagnacht gegen 01:00 Uhr in die Hermann-Neuberger-Schule in der Heinestraße. Drei unbekannte männliche Personen hatten sich Zutritt zu dem Schulgebäude verschafft und bewegten sich mit Taschenlampen in den einzelnen Räumlichkeiten. Das Geschehen wurde von einem Zeugen beobachtet, der daraufhin die Polizei informierte. Nachdem der Hund des Zeugen angeschlagen hatte flüchteten die drei Täter in Richtung Marie-Luise-Kaschnitz-Gymnasium. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Einbruch erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell