Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl eines PKW-Anhängers

Völklingen-Lauterbach (ots)

Zu einem besonders schweren Diebstahl eines PKW-Anhängers kam es in der Nacht von Montag auf Dienstag in der Kreuzwaldstraße. Ein neben einer Garage in der oberen Kreuzwaldstraße abgestellter und mittels Deichselschloss gegen Diebstahl gesicherter Anhänger der Marke "TPV Prikolice" wurde von einem unbekannten Täter entwendet. Ein Strafverfahren gegen unbekannt wurde eingeleitet. Hinweise zu dem Fahrzeugdiebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

