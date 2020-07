Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Verkehrsunfallflucht

Völklingen-Fürstenhausen (ots)

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Dienstagnachmittag gegen 16:30 Uhr im Verteilerkreis Zechenstraße. Als ein 31-jähriger Mann mit seinem silbernen Peugeot 207 den Verteilerkreis befuhr kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen PKW, der aus Richtung Saarwiesenstraße in den Verteilerkreis einfuhr, ohne auf den Peugeot des 31-Jährigen zu achten. Es entstand leichter Sachschaden. Im Anschluss setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um die Pflichten als Unfallverursacher zu kümmern. Der Flüchtende wurde als ältere Mann (ca. 70 Jahre alt) mit grauen kurzen Haaren beschrieben. Der von ihm geführte Wagen soll grau lackiert gewesen sein. Hinwiese zu der Verkehrsunfallflucht erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

