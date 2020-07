Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: PKW-Aufbruch

Riegelsberg-Walpershofen (ots)

Zu einem PKW-Aufbruch kam es von Sonntag auf Montag in der Salbacher Straße. Bei einem weißen Ford Fiesta wurde durch einen unbekannten Täter die Scheibe der Fahrerseite eingeschlagen und eine Geldbörse sowie eine hochwertige Sonnenbrille entwendet. Beide Gegenstände lagen offen auf dem Beifahrersitz. In diesem Zusammenhang weist die Polizei daraufhin hin, keine Wertgegenstände offen im Fahrzeuginnenraum abzulegen. Hinweise zu dem Diebstahl erbittet die Polizei in Völklingen unter der Telefonnummer 06898 2020.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Völklingen

VK- ESD

Cloosstraße 14-16

66333 Völklingen

Telefon: 06898/2020

E-Mail: pi-voelklingen@polizei.slpol.de

Internet: www.polizei.saarland.de

Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de

Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell