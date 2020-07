Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Unbekannter attackiert 17-Jährigen mit Schlagstock

Püttlingen (ots)

Püttlingen. Sonntag- auf Montagnacht, gegen 02:00 Uhr, wurde ein 17-Jähriger in der Nähe der Gaststätte Am Wimbach von einem bislang Unbekannten mit einem Schlagstock attackiert. Der 17-Jährige musste mit einer Platzwunde am Kopf in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Täter konnte flüchten. Grund für den Übergriff war laut Zeugen, dass der 17-jährige Püttlinger einem Mädchen hinterher geschaut haben soll. Der Täter habe dies während der Tatausführung geäußert. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf den Täter erbittet die Polizei Völklingen unter der Telefonnummer 06898/202-0.

