Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Gefährliche Körperverletzung in Püttlingen

Püttlingen (ots)

Püttlingen. Am Sonntag den 19.07.2020 gegen 02:00 Uhr ereignete sich vor einer Gaststätte im Ortskern von Püttlingen ein Körperverletzungsdelikt zum Nachteil eines 17-jährigen Jugendlichen. Dieser saß zusammen mit zwei weiteren Jugendlichen an einem Tisch im Außenbereich der Gaststätte. Plötzlich kam ein bislang unbekannter männlicher Täter angelaufen und schlug dem Geschädigten mit einem Teleskopschlagstock an den Hinterkopf. Anschließend schlug der Täter dem Geschädigten ein weiteres Mal mit der Faust ins Gesicht und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der Geschädigte erlitt hierdurch eine Platzwunde und musste im Krankenhaus behandelt werden. Zeugen des Vorfalls beschrieben den Täter wie folgt: Ca. 1,80m groß, normale Statur, Bart, trug weiß-blauen Jogginganzug von Nike, trug schwarze Basecap nach hinten auf dem Kopf Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

