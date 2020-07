Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl in Völklingen

Völklingen (ots)

Völklingen - City. Am Samstag, den 18.07.2020 gegen 15:20 Uhr ereignete sich in einer Bankfiliale in der Völklinger Innenstadt ein Diebstahl zum Nachteil einer 71-jährigen Frau. Nachdem die Frau Geld am Geldautomaten abgehoben hatte wurde sie von einem jungen Mann durch ein Gespräch abgelenkt. Währenddessen entnahm ein weiterer junger Mann die EC-Karte der Frau aus dem Geldautomat. Die Frau bemerkte den Diebstahl sofort und forderte die Männer auf die EC-Karte zurück zu geben. Doch erst nachdem ein weiterer unbeteiligter 61-jähriger Mann die Männer auf den Diebstahl ansprach händigten diese die EC-Karte wieder aus und flohen in unbekannte Richtung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen unter der Telefonnummer 06898-2020 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

